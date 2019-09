Glasvezelkabel voor bruggen Oude IJssel

Waterschap Rijn en IJssel krijgt een nieuw bedieningssysteem voor de bruggen over de Oude IJssel. Het huidige systeem is verouderd, zegt technisch medewerker Gerard Stoltenborg van het waterschap.

'De techniek heeft ons ingehaald', zegt Stoltenborg. 'We bedienen de bruggen vanuit Doesburg en doen dat met camera's. De gegevens worden binnenkort via een glasvezelkabel verstuurd. Nu gaat het nog via een koperlijn. Veel sneller en veel betere beeldkwaliteit.'

Het systeem kost ruim 2 miljoen euro. Stoltenborg: 'We gaan in stappen over. Het is de bedoeling dat voor het begin van het vaarseizoen (april 2020, red.) de eerste bruggen met het nieuwe systeem worden bediend.'

Het gaat om de zes bruggen over de Oude IJssel tussen Doesburg en Ulft. Op termijn gaan ook de zes bruggen in Doetinchem over op de nieuwe bediening. Die bruggen zijn weliswaar eigendom van de gemeente Doetinchem, zegt Stoltenborg, maar de bediening neemt het waterschap voor zijn rekening.

Op de Oude IJssel heeft de recreatievaart de laatste jaren een vlucht genomen. Daarentegen is er minder beroepsvaart tussen Doesburg en Ulft.