NEC is voorzichtig met ambitieus supertalent Proper

De middenvelder geldt als het grootste talent bij de Nijmeegse club. Maar om overbelasting te voorkomen, werkt Proper zijn wedstrijden nog af bij de jeugd en wordt hij nog niet vol voor de leeuwen geworpen bij het eerste elftal. 'De afspraken zijn dat ik langzaamaan zoveel mogelijk bij het eerste mee ga trainen. Het is fantastisch, ze helpen me hartstikke goed. Ze proberen me de kans te geven om mezelf te laten zien. Ik krijg echt vertrouwen van de spelers en de trainers.'

WK in Brazilië

Dat NEC zo voorzichtig is met Proper, heeft alles te maken met het feit dat hij over een maand naar het WK onder 17 in Brazilië gaat. Daarna is het de bedoeling dat hij structureel mee gaat trainen bij het eerste. 'Het is een zware periode. Eerst een zwaar programma bij de A1 en als ik dan geselecteerd word, zit in Brazilië. We zijn Europees kampioen, dus wij gaan gewoon voor de winst. Dat wordt een hele mooie ervaring. En daarna is het de bedoeling dat ik drie keer per week mee ga trainen en dan ook snel wedstrijden ga spelen.'

Proper kan op alle posities op het middenveld uit de voeten. 'Ik kan als controleur spelen, maar ook op tien. Ik ben een technische middenvelder en hou ervan om aan de bal te zijn. En dan creatieve oplossingen te zoeken.'