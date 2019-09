Vitesse-speler Max Clark gaat helemaal op in Airborne

Deze week trok Clark bijvoorbeeld met zijn opa naar het Airborne-museum in Oosterbeek. 'Daar vertelden ze mij meer over de Tweede Wereldoorlog. Ze vertelden alles over wat er is gebeurd in de omgeving hier. Vorig jaar heb ik al een beetje mogen ervaren hoe de Airborne-herdenkingen hier leven, maar nu wilde ik meer weten. Ik ben er erg in geïnteresseerd en mijn opa ook.'

Clarks grootvader kon er van de week in het museum geen genoeg van krijgen, vertelt de back uit Hull. 'We hadden een gids mee die ons alles vertelde. Maar mijn opa belde die informatie meteen door naar alle vrienden en familie thuis. Hij stond ook met iedereen te praten die ook maar iets kon vertellen.'



Wel moet Clark eerlijk bekennen dat hij, voordat hij naar Nederland kwam, nog nooit van de Slag om Arnhem had gehoord. 'Mijn familie overigens wel. Mijn opa vertelde mij al eens over de film 'A Bridge Too Far'. En toen ik naar Arnhem vertrok om te voetballen, vertelde mijn familie mij meteen dat ik mezelf moest inlezen over de Slag om Arnhem. Ik vind deze weken nu ook echt een speciale tijd. Het is nu extra speciaal omdat het 75 jaar geleden is.'

'Naar de brug vanavond'

En dat zegt de Engelsman niet om zichzelf in een goed daglicht te zetten bij de supporters. 'Ik ga vanavond ook kijken bij het Bridge to Liberation-concert. Daarnaast kijk ik ook allerlei films over de Airborne en vind ik het belangrijk om er meer over te leren, helemaal omdat ik Engelsman ben. Ik vind het echt mooi om zo betrokken te kunnen zijn.'

Extra motivatie voor morgen

De back vindt dan ook dat hij morgen extra zijn best moet doen om de winst tegen Fortuna Sittard binnen te slepen als er zeven Airborne-veteranen aanwezig zijn bij de wedstrijd. 'Het is namelijk voor ons allemaal een belangrijke wedstrijd. Niet alleen voor de fans, maar ook voor ons. We moeten vechten voor de drie punten, het is een grootse wedstrijd.'

'Extra verantwoordelijkheid'

Ook trainer Leonid Slutskiy kijkt uit naar de traditionele Airborne-wedstrijd. 'Het is een speciale dag. We worden al een hele tijd betrokken bij wat er nu allemaal speelt in Arnhem. We hebben een ontbijt gehad waarin alle trainers, spelers en personeel bijeen kwamen. Daar vertelde een ooggetuige over de Airborne en we hebben natuurlijk met veteranen gesproken.'

Slutskiy zelf heeft ook veel kennis van wat er zich in Arnhem heeft afgespeeld, zegt de coach. 'Het was één van de eerste Airborne-operaties in de wereld. Ik kom uit Volgograd en in Rusland vielen in de Tweede Wereldoorlog zo'n 20 miljoen doden. Ik weet er dus veel van. Ik hoop dan ook dat we morgen scherp zijn voor de veteranen die komen we hebben de verantwoordelijkheid om te winnen.'