Emotionele eigenaresse Club Rodenburg: 'Mijn kinderen worden op het schoolplein aangesproken'

Tranen bij Janice Bronk vrijdagmorgen. Zij en haar broer John proberen Club Rodenburg in Beesd via de rechter weer open te krijgen.

De twee eigenaren werden een half jaar geleden door de burgemeester van West Betuwe gedwongen hun club te sluiten, nadat er was vastgesteld dat er door bezoekers drugs werd verhandeld. Ook zijn er verschillende geweldsincidenten geconstateerd.

De club werd uiteindelijk voor een jaar gesloten verklaard in verband met het overtreden van de Opiumwet. Ook werd in verband met het geweld de horecavergunning ingetrokken. De Rodenburg biedt plek aan maximaal 2.000 jongeren.

De advocaten gaven tijdens de zitting van vrijdag aan dat de eigenaren van de club er alles aan doen om hun zaak drugsvrij te houden en het uitgaansklimaat veilig. Ook is er een convenant met de gemeente gesloten waarin is afgesproken hoe de samenwerking is. Hierin staat ook dat de gemeente zal ingrijpen als er bewust wordt toegestaan dat er gehandeld wordt in drugs. Daar is volgens de advocaten van de eigenaren geen spraken van.

Ook op de geweldsincidenten, die als argument gebruikt worden, valt volgens hen veel af te dingen.

Handel is genoeg rede om te sluiten

Namens de gemeente West Betuwe was alleen de advocaat aanwezig. Die benadrukte dat de burgemeester het simpele feit dat er in drugs gehandeld is kan aangrijpen om de club te sluiten. Dat is gebeurde dus voor een jaar. De eigenaren vinden een half jaar meer dan straf genoeg en willen weer open.

Aan het slot lezen de eigenaren broer en zus Janice en John Bronk ieder een brief voor. Hierin benadrukken ze dat ze altijd hard hebben gewerkt om hun zaak drugsvrij en veilig te maken. Janice schoot voel toen ze vertelde dat haar kinderen op het schoolplein over de sluiting worden aangesproken. John werkt inmiddels op een baggerschip. 'Om onder de mensen te zijn' vertelt John.

Binnen twee weken doet de voorzieningenrechter uitspraak. Mogelijk zelfs in de complete bodemprocedure die in deze zaak loopt.

