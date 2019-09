Buitengebied Rivierenland krijgt staatsnetwerk voor breedband

Rivierenland krijgt een staatsnetwerk voor breedband in het buitengebied. Alle zeven deelnemende gemeenteraden stemmen in met het oprichten van een uitvoeringsorganisatie om glasvezel aan te gaan leggen. Als laatste sprak Culemborg donderdagavond over het voorstel.

door Menno Provoost

Het initiatief om in plaats van de koperdraad van de oude telefoonlijn glasvezel aan te leggen in het buitengebied komt van de Regio Rivierenland. De Regio heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om hierin te investeren, omdat de markt dit heeft laten liggen.

Er wordt al enkele jaren aan dit initiatief gewerkt en er is tot nog toe al zo'n 880.000 euro aan uitgegeven. De Regio heeft na een mislukte aanbesteding besloten om met het bedrijf Digitale Stad in zee te gaan. Hoewel de formele besluitvorming in verschillende gemeenteraden nog moet plaatsvinden, hebben alle deelnemende gemeenteraden in voorbesprekingen laten blijken dat zij met het voorstel instemmen.

In West Maas en Waal en Tiel heeft de gemeenteraad al ingestemd met het oprichten van een uitvoeringsorganisatie die het netwerk gaat aanleggen en beheren. Daarbij staan de gemeenten garant voor een lening van in totaal zo'n 37,5 miljoen euro. In Zaltbommel, Maasdriel, West Betuwe en Neder-Betuwe wordt het voorstel binnenkort als hamerstuk aangenomen.

25.000 euro per aansluiting

In Culemborg blijken de meningen niet onverdeeld. Zo is GroenLinks kritisch. Met het huidige aantal aanmeldingen in de gemeente (37 procent) komt de investering neer op 25.000 euro per aansluiting. De partij vraagt zich af of dat te verantwoorden is naar andere inwoners en organisaties in de stad. Ook de Partij van de Arbeid en Culemborg Centraal zijn kritisch, temeer omdat er nu een marktpartij is (Glasvezel Buitenaf) die zonder overheidssteun aan de slag wil in Rivierenland. Daarbij wordt de gemeente Buren ook zonder staatssteun door Digitale Stad van glasvezel voorzien.

Volgens wethouder Monica Wichgers heeft Culemborg juist vanwege het kleinere buitengebied het aanbod van de regio nodig om te zorgen voor glasvezel. Er is geen garantie dat de markt dit gaat doen, zeker niet volgens de voorwaarden die de Regio daaraan stelt: een open netwerk zonder toeslagen voor mensen in het buitengebied.

De verwachting is dat het aanmeldingspercentage omhoog gaat wanneer de schop daadwerkelijk de grond in gaat. VVD, CDA, D66 en Culemborg van Nu hebben al aangegeven dat zij zonder debat met het voorstel instemmen.