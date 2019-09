Overweg Greversweg in Winterswijk afgesloten, brug van de baan

Een brug voor fietsers en wandelaars is van de baan, de spoorwegovergang op de Greversweg in de Winterswijkse buurtschap Woold wordt afgesloten voor alle verkeer. 'Landelijk is er een afspraak gemaakt om binnen nu en vier jaar geen onbeveiligde overweg meer te hebben', zegt wethouder Wim Aalderink van Winterswijk. 'Dit is de beste oplossing.'

Een eventuele brug, een wens van omwonenden, is daarmee van de baan. 'De animo voor een brug is nihil', stelt Aalderink. 'Bovendien is het afsluiten van de overweg op de Greversweg conform de afspraken met spoorbeheerder ProRail in 2017. Destijds is bepaald dat er drie aan de openbaarheid worden onttrokken en dat er twee worden beveiligd: de Huttenweg en de Veldhorstweg. Je moet geen onbeveiligde overwegen meer willen.'

Dodelijk ongeluk

Wellicht is het besluit voor de Greversweg, die al een half jaar dicht was voor gemotoriseerd verkeer, ook ingegeven door het fatale ongeluk van ruim twee weken geleden, waarbij een vrouw om het leven kwam op de onbewaakte spoorwegovergang op de Vreehorstweg. Een overweg die daarna gelijk is geblokkeerd voor het verkeer.

De overweg op de Greversweg wordt afgesloten zodra er een alternatieve fietsroute over het industrieterrein gereed is. 'Fietsers moeten 900 meter om fietsen', zegt Aalderink. 'Wandelnet (organisatie met vrijwilligers die in elke provincie wandelroutes uitzetten, red.) heeft al gezegd andere wandelroutes te maken.'

