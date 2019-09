VIDEO | Nijmegenaar opgepakt na plofkraak in Utrecht

De plofkraak was op een geldautomaat van de Rabobank bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht. De explosie, rond 5.50 uur, was zo hard dat sommige bewoners de ruiten in hun woning voelden trillen.

Bekijk de beelden, de tekst gaat daaronder verder.

Het filiaal van de Rabobank heeft grote schade, de voorgevel ligt eruit en de achterkant van het gebouw is ontzet. Ook bij panden in de omgeving liggen de ruiten eruit, meldt RTV Utrecht.

Achtervolging op twee scooters

Agenten waren snel ter plaatse en zagen twee scooters wegrijden. Na een korte achtervolging wist een politiewagen een van de scooters aan te tikken, waarna de Nijmegenaar, die achterop zat, direct kon worden ingerekend. De bestuurder van de scooter wist te ontkomen.



Even later trof de politie de tweede scooter elders in Utrecht aan. Van daders ontbreekt vooralsnog elk spoor. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het waarschijnlijk in totaal om drie tot vier verdachten.