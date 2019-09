UWV: spanning op arbeidsmarkt regio loopt op, toch meer WW-uitkeringen

Werkgevers in de regio hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. Toch steeg het aantal WW-uitkeringen in augustus. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

In augustus is het aantal WW-uitkeringen in Midden-Gelderland licht gestegen tot 5.834, becijfert de instantie. Die stijging doet zich vooral voor in het onderwijs, zoals elk jaar in de zomervakantie.

Tegelijkertijd neemt het aantal vacatures verder toe. Daardoor loopt de spanning op de arbeidsmarkt verder op. In Midden-Gelderland is de arbeidsmarkt krap. Er zijn dus weinig werkzoekenden ten opzichte van het aantal vacatures. "Dat is gunstig voor wie werk zoekt, maar werkgevers hebben moeite om personeel te vinden."

Eind augustus waren er in Midden-Gelderland 5.834 WW-uitkeringen. Dat zijn er 72 meer dan de vorige maand, maar meer dan duizend minder dan een jaar geleden. De toename met 1,2 procent in de afgelopen maand komt vooral door de zomervakantie in het onderwijs. Daar bedroeg de stijging 21 procent.

Tussen twee schooljaren in worden veel tijdelijke contracten in het onderwijs niet meteen verlengd. Ook huurt het onderwijs in deze periode minder uitzendkrachten in. Na de schoolvakantie komen veel van deze WW’ers snel weer aan het werk.

De stijging van de WW in augustus, betekent dus geen breuk met de dalende trend in de WW. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen in Midden-Gelderland nog altijd meer dan 15% lager.

Het lagere aantal WW-uitkeringen vergeleken met een jaar geleden past in het beeld dat ook in Midden-Gelderland de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Tegenover elke vacature staan steeds minder mensen die werk zoeken. Gemiddeld neemt de kans op werk daardoor toe. Voor werkgevers is het steeds moeilijker om geschikt personeel te krijgen.