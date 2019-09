Herdenkingstoerisme in trek: 'Noem het geen oorlogstoerisme'

Herdenkingstoerisme wordt ook wel oorlogstoerisme genoemd. 'Ik vind oorlogstoerisme niet de meest gelukkige term. Het roept ook associaties op met de oorlogen die er nog zijn. Het gaat meer over de herinnering levend houden', zegt Herre Dijkema in de Omroep Gelderland-uitzending van 75 Jaar Vrijheid. Dijkema is directeur van Toermsie Veluwe-Arnhem-Nijmegen.

Tekst gaat verder onder de video:

Tonnie van Doorn, van Grateful Generation Tours, vertelt de verhalen die er zijn. 'Enerzijds vertellen we het grote verhaal van Market Garden, anderzijds vertellen we ook de persoonlijke verhalen die er zijn. Wat wij merken is dat de persoonlijke verhalen mensen heel erg aanspreken.'

Van Doorn werkt samen met zijn zoon Teun. 'We doen veel onderzoek in boeken', legt hij uit.

Amusement?

Oorlogstoerisme is populair. Mag je van oorlog ook amusement maken door er bijvoorbeeld basecamps, escaperooms en games over te maken? Met de filmmobiel trekken we tijdens de herdenkingen van 75 jaar Market Garden door de hele regio en stellen we vragen.

Antwoorden op de vraag: 'mag oorlog ook amusement zijn?'

Bekijk de hele uitzending van 75 Jaar Vrijheid