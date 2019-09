Vader hoeft cel niet in na doden zoon Bekiro (12) met zwaard

Tevfik G, de vader die op 22 december vorig jaar in Arnhem zijn 12-jarige zoon Bekiro met een zwaard heeft doodgestoken, is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank in Arnhem hem vrijdag opgelegd.

De rechter acht G. schuldig aan doodslag op zijn jongste zoon Bekiro en poging tot doodslag op zijn oudste zoon Emre. Ook staat volgens de rechtbank vast dat de vader zijn oudste zoon bedreigd heeft. 'Het leed dat is aangericht is afschuwelijk en nauwelijks te beschrijven', zei de rechter.

Het OM vroeg twee weken geleden om tbs met dwangverpleging en geen celstraf. Volgens de officier van justitie is G. zo ziek, dat een gevangenisstraf niet op zijn plaats is. De advocaat van G. gaf toen al aan zich daar in te kunnen vinden.

De rechtbank acht G. volledig ontoerekeningsvatbaar en heeft hem daarom ontslagen van rechtsvervolging. Dat betekent dat de vader niet de gevangenis in moet. Wel is hem tbs met dwangverpleging opgelegd.

Gestoken met zwaard

De man viel aanvankelijk zijn oudere zoon (15) aan. Zijn broertje schoot hem te hulp, met fataal gevolg. G. stak de jongen vijf keer met een zwaard en raakte hem onder meer in zijn hart.

Het drama voltrok zich in hun huis in de Arnhemse wijk Malburgen. De 15-jarige sloeg op de vlucht en werd door zijn vader, gewapend met het zwaard, op straat nog achtervolgd.

De dood van Bekiro had grote impact in Arnhem. In de Turkse moskee in de wijk Presikhaaf werd een herdenkingsdienst voor de jongen gehouden. Daar waren een paar honderd mensen bij aanwezig. Ook liepen zo'n 150 mensen mee in een stille tocht voor de overleden jongen.

