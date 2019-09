Wageningse klimaatstakers beginnen aan 8-daagse stakingsmars naar Den Haag

Tweehonderd jongeren lopen vrijdag door Wageningen voor het klimaat. Ze begeleiden vijf klimaatstakende middelbare scholieren bij hun eerste etappe van een 8-daagse stakingsmars. Hun 'March for Future' is 120 kilometer. Ze hopen volgende week vrijdag in Den Haag aan te komen voor de nationale klimaatstaking.

Wereldwijd staken naar verwachting miljoenen mensen vrijdag en volgende week vrijdag voor een beter klimaatbeleid. Jesse (14), Lola (15), Linda (18), Dana (17) en Ianthe (16) gaan nog een stap verder: zij staken 8 dagen en doorkruisen Nederland te voet.

Klimaatstakers vrezen wereld vol natuurrampen

Het vijftal vreest dat zij zonder grootschalige verandering straks 'opgescheept zitten met een wereld vol natuurrampen, droogte en voedselschaarste.' Jesse: ‘12 weken geleden werd het klimaatakkoord gepresenteerd met de woorden: ‘we nemen de tijd’. Maar er is geen tijd meer om het rustig aan te doen – de klimaatcrisis is nu.’

Linda vult aan: ‘Over een week zullen wij, na een mars van 120 kilometer, aankomen in Den Haag. Hier zullen we met duizenden anderen, jong en oud, laten zien dat we niet door kunnen gaan met ons gewone leven, als de toekomst van de mensheid op het spel staat. Onze toekomst is het waard om voor te vechten, dus dat gaan we doen.’

Bijna 20 kilometer per dag lopen, maar ook huiswerk

De klimaatstakers gaan onderweg in gesprek met bewoners, scholen, kerken, boeren en wethouders over 'de klimaatcrisis'. De schoolboeken blijven deze week trouwens niet dicht. Dagelijks nemen ze ook even de tijd om hun huiswerk te maken. Met hun 'March for Future' roepen ze iedereen, jong en oud, op om mee te doen aan de nationale klimaatstaking op 27 september.