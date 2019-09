Hoe was het om in oorlogstijd te leven? Deze Re-enactors geven het antwoord

Braam is eigenaar van Museum Niemandsland en daarnaast nog re-enactor. In de Omroep Gelderland-uitzending van 75 Jaar Vrijheid vertelt hij wat dat precies is: 'Wij bootsen het leven van destijds na. En dat proberen we zo nauwkeurig mogelijk te doen.'

Niet geschoten

Maar niet alles kun je nabootsen: 'We kunnen niet tot de nauwkeurigheid details laten zien, want er wordt niet geschoten hier momenteel. Maar hoe er gegeten werd, hoe er gereden werd, dat kunnen we allemaal tot in detail vertellen.'

Ze gaan ver in wat ze doen. Zo zaten ze in alle vroegte al op een petroleumstelletje hun ontbijt klaar te maken. Dit alles doen ze op het Breedeweg re-enactment Kamp. Je ziet daar niet alleen re-enactors maar ook oude voertuigen, tenten en alles wat erbij hoort.

