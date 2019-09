Kinderen maken kunst van zwerfafval

Scholieren in Culemborg gaan deze vrijdag op jacht naar zwerfvuil. Het is namelijk Keep it Clean Day. Er wordt niet alleen afval opgeruimd, kinderen maken van zwerfvuil ook een kunstwerk. Dat is vanaf volgende maand minstens een half jaar te zien op een rotonde in de stad.

'Zwerfvuilopruimcoördinator' in Culemborg is Lonneke Crusio. Ze spreek van een opruimfeest. 'Als je het samen met familie, vrienden of de buurt doet, dan kan dat heel gezellig zijn. Je bent het nuttige met het aangename aan het verenigen. In Culemborg doen we dit al acht jaar erg fanatiek. Alle scholen doen mee.'

Flessendoppen

En in de Lekstad wordt van de opbrengst levensgrote kunst gemaakt. Dit gebeurt door de schooljeugd, zegt Crusio. 'Niet alles is bruikbaar, we gebruiken alleen flessendoppen. We maken er bijvoorbeeld een plastic fles van, een blikje en enkele sigarettenpeuken.'

Twee kunstenaars helpen de kinderen bij het maken. Het resultaat verrijst op de rotonde tussen de Stationssingel en de Weidsteeg in Culemborg. Crusio: 'We vergroten het afvalprobleem op deze manier, zodat je er niet omheen kunt.'

Het object van afval is minstens een half jaar te zien.

Ook uiterwaarden schoongemaakt

Zaterdag is het World Clean Up Day, dan wordt in de uiterwaarden bij Culemborg zwerfafval opgeruimd.

