VIDEO | Benjamin (16) vindt plastic in broodje bapao, Albert Heijn zegt sorry

Het stuk plastic, een soort blauwe draad, zat in het vlees van het broodje. Op beelden is te zien dat Benjamin het plastic uit het broodje trekt. Albert Heijn, de winkel waar het broodje is gekocht, heeft Benjamin excuses aangeboden.

Bekijk hier de beelden:

Heel vervelend

Een woordvoerder van de Albert Heijn laat aan Omroep Gelderland weten het incident heel vervelend te vinden. 'Dat mag natuurlijk eigenlijk niet gebeuren. Bij Albert Heijn werken wij hard om altijd de beste en meest verse producten aan te kunnen bieden met de beste service.'

Wie toch tegen een probleem aanloopt, wordt gevraagd zich te melden. 'Mocht iemand toch een keer een product hebben gekocht dat niet voldoet aan de hoogste kwaliteit, lossen wij dat graag met die klant op.'

Opvallende kleuren

De supermarkt zegt er alles aan te doen om dit soort fouten te voorkomen, maar geeft toe dat het heel af en toe misgaat. 'We gebruiken in de fabrieken blauwe of zwarte kunststof kratten voor het vervoer. Heel soms komt er tijdens de reis die het product aflegt een stukje plastic of hout mee. Daarom gebruiken we opvallende kleuren kunststof', schrijft de winkel aan Benjamin en zijn familie.

Albert Heijn controleert producten altijd visueel en met scanners. Zo worden botjes, metaal of andere deeltjes die er niet in thuishoren opgespoord. 'Maar dat is in dit geval niet gelukt. En dit is natuurlijk niet de bedoeling', geeft de supermarkt toe.

Benjamin vindt de uitleg op zijn minst opmerkelijk. Hij en zijn ouders willen andere bapao-liefhebbers waarschuwen dat dit blijkbaar kan gebeuren.