Wethouder De Vries integer, maar communicatie kon beter

Wethouder Peter de Vries van Maasdriel heeft zuiver en integer gehandeld. Dat is de conclusie van het onderzoek dat in opdracht van burgemeester Henny van Kooten is uitgevoerd naar een perceel in bezit van de wethouder. De uitkomsten van het onderzoek zijn donderdagavond in de raad van Maasdriel besproken.

De onderzoekers hebben gekeken naar het handelen van wethouder De Vries omtrent de bestemmingswijziging van een stuk grond. Het bewuste stuk grond van de wethouder was buiten het nieuwe bestemmingsplan buitengebied gehouden dat onlangs werd vastgesteld.

Geen enkele sprake van zelfverrijking

Het onderzoek is in de afgelopen maanden uitgevoerd. De onderzoekers concluderen dat er geen sprake is van belangenverstrengeling bij het handelen van de wethouder. Ook is er geen sprake van zelfverrijking.

'Wethouder De Vries heeft zowel in zijn raadsperiode als aan het begin van zijn wethouderschap zijn verzoek voor een andere bestemming van het perceel meerdere malen benoemd en benadrukt dat zijn aanvraag net als ieder ander verzoek moet worden behandeld', schrijven de onderzoekers. Het onderzoeksrapport kon alleen door raadsleden worden ingezien.

De burgemeester wil het rapport niet openbaar maken in verband met de privacy van betrokkenen. Meerdere raadsleden benadrukten dat de onderzoekers wel commentaar hadden op de communicatie richting raad. 'De raad werd onwetend gehouden', werd aangehaald als conclusie. Door de manier van werken kon bovendien de schijn van belangenverstrengeling ontstaan.

Geen witte vlek

De fractie van de VVD had voor de zomervakantie een motie van wantrouwen tegen de wethouder ingediend. Dit omdat zijn perceel niet was meegenomen in het nieuwe herziene bestemmingsplan.

Volgens de VVD lijkt het perceel een ‘witte vlek’ te zijn geworden omdat het ook niet is meegenomen in een ander bestemmingsplan. Volgens de gemeente is hier geen sprake van. Voor het perceel geldt nog het oude bestemmingsplan. Daarin is bebouwing ter plaatse niet is toegestaan. De wethouder heeft wel de wil om daar te bouwen.

Omgangsvormen binnen de raad

Burgemeester Van Kooten was boos over de motie van wantrouwen en wilde hem zelfs niet in behandeling nemen. Hij stelde dus wel een onderzoek in. Hij verweet de VVD dat die eerst bij hem een melding had moeten doen als er een vermoeden was van een integriteitskwestie. Dat was volgens hem niet gebeurd.

Wel moest de burgemeester gisteravond toegeven dat er in een app van VVD'er Van der Zalm in januari melding werd gemaakt van een mogelijk probleem. De burgemeester gaf toe dat er meer communicatie over dit punt had moeten plaatsvinden.

