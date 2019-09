Veteraan Tom Rice (98): 'Ik spring tot ik 101 ben'

Eerder dit jaar sprong Rice ook al tijdens de herdenking van D-Day in Normandië, donderdag dus weer. 'Het was een snelle sprong. De parachute ging open voor ik er erg in had. Er was één probleempje. De riem greep me naar mijn keel, die zat daar tot we geland waren. Maar het was een goede sprong.'

En daar geniet de Amerikaan van. 'Ik wil nog zoveel mogelijk sprongen doen als ik kan. In ieder geval tot ik 101 ben.' En dat is niet zomaar. Rice was onderdeel van de 101st Airborne division.

Op de vraag of zijn sprong van vandaag nog iets leek op die van 75 jaar geleden was Rice duidelijk. 'Haha, nee. Er waren geen schutters'.