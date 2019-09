VIDEO | Brand verwoest historische legertruck van Market Garden-kamp

De vrachtwagen stamt uit 1942 en was onderdeel van het basiskamp van de Liberation Task Force. Zo'n 285 Britse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog waren deze donderdag te zien op de camping Klein Amerika in Groesbeek ter gelegenheid van operatie Market Garden.

Vlammen

Ernest Donders is een van de organisatoren en zat achter het stuur toen de achterkant van de vrachtwagen ineens begon te roken. 'Ik dacht dat het de motor was, dus heb de wagen aan de kant van de weg gezet. Ik liep naar achter en toen zag ik al dat het mis was.'

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video):

De vlammen sloegen uit de achterkant van de legertruck. Ernest en zijn passagier konden zich op tijd in veiligheid brengen en liepen geen verwondingen op.

Niet meer te redden

Het historische voertuig, een van de oudste van zijn soort in Nederland, was niet meer te redden. Ernest is ook de eigenaar van de vrachtwagen en was op weg naar een pantservoertuig dat pech had op een andere locatie.

'Het is wat het is', zegt Donders over het verlies van zijn vrachtwagen. 'Er is niets meer aan te doen helaas.'

Foto: Ernest Donders