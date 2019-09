Teun (17) eert overleden veteraan met parachutesprong: 'Het was met geen woord te beschrijven'

Teun heeft vorig jaar augustus tijdens zijn vakantie in een Frans winkeltje een ondershirt gevonden van de veteraan. 'Zijn naam met de 82e Airborne Divisie had hij handgeschreven erin gezet en toen ben ik op onderzoek uitgegaan.'

Hij vond de lijst van de 82e Airborne Divisie met daarop twee personen met dezelfde naam. 'Ik heb vervolgens zijn familie opgespoord via Facebook. Ik heb ze gevraagd of ze nog een handgeschreven brief van hem hadden.' En die heeft Teun vervolgens vergeleken. 'McKeage schreef de letter G als een Q en dat was heel typerend. Toen wis ik dat ik de juiste McKeage had gevonden. '

Sprong

De sprong was ook ter ere van McKeage. 'Ik heb een medaillon gekocht bij Le Mont Saint Michel dat symbool staat voor alle paratroopers. Ik heb hem bij mij gedragen toen ik sprong. Hierna geef ik hem aan de nabestaanden in Amerika', vertelt Teun.

McKeage heeft de oorlog wel overleefd, maar is een paar jaar geleden overleden. Toen Teun weer op de grond stond, zei hij dat de sprong met geen woorden te beschrijven was. Zijn vader Tonnie van Doorn is trots op hem.

Het medaillon. Foto: Omroep Gelderland

'Mijn vader heeft ons de verhalen verteld over de oorlog. Het is ons met de paplepel ingegoten', vertelt Tonnie. Hij heeft samen met zijn zoon het bedrijf Grateful Generation Tours waar hij met toeristen in een jeep langs belangrijke plekken toert. 'We vertellen het algemene verhaal, maar we hebben ook vijf persoonlijke verhalen. We horen van iedereen dat ze dit geweldig vinden', aldus Tonnie.

Oorlogstoerisme

Maar mogen we wel van deze belangrijke gebeurtenis oorlogstoerisme maken? Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe-Arnhem-Nijmegen, noemt het liever herinneringstoerisme. 'Ik vind oorlogstoerisme niet de meest gelukkige term. Het gaat nu niet over de oorlog, maar hoe we de herinnering levend kunnen houden. Het is goed als we de verhalen blijven vertellen.

Kijk de hele uitzending van 75 jaar vrijheid terug:

Omroep Gelderland staat deze week uitgebreid stil bij Operatie Market Garden. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de operatie om Nederland te bevrijden van start ging. Tot en met zondag bezoekt presentator Erik van der Pol historische plekken in onze provincie. Vandaag is de derde uitzending vanuit Klein Amerika.