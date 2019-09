'Afschuwelijk' raadsgesprek over spreiden Arnhemse zorgvoorzieningen

door Huibert Veth

In verschillende Arnhemse wijken ontstond de afgelopen periode onrust rondom zorgvoorzieningen en beschermd wonen. Zo kwamen bewoners van de Geitenkamp, Paasberg en Monnikenhuizen in opstand tegen de huisvesting van ex-gedetineerden en psychiatrische patiënten in de Paasbergflat aan de Bronbeeklaan.

Om concentraties in wijken te voorkomen, kunnen dit soort voorzieningen meer worden gespreid, maar daar heeft de gemeente Arnhem op dit moment weinig middelen voor.

De gemeenteraad hield woensdagavond een expertmeeting om hier met zorginstellingen, wijkteams en de reclassering over van gedachten te wisselen. Hoewel het nut van betere spreiding onderkend wordt, is volgens de experts vooral communicatie met de buurt belangrijk om problemen te voorkomen.

'Contact met buurt cruciaal'

'We zoeken al contact met elkaar om niet allemaal in dezelfde wijk te zitten. Maar contact met de buurt vanaf dag één is cruciaal', zegt regiomanager van het Leger des Heils Tiny Vriezen.

Toch ging het, zoals wel vaker in de Arnhemse politiek, achteraf meer over de sfeer dan de inhoud. Verschillende experts vonden de bevraging erg aanvallend en gaven aan op deze manier niet meer terug te komen naar de Arnhemse gemeenteraad. 'Dit ben ik in andere gemeentes niet gewend.'

'Afschuwelijke sfeer'

'Om je dood te schamen', vindt VVD-raadslid Karin Kalthoff. Zij vond de sfeer 'afschuwelijk'. 'Raadsleden waren meer aan het zenden dan aan het luisteren.' Raadonwaardig, vindt Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem). 'Ik neem hier afstand van, zo ga je niet met gasten om.'

GroenLinks-raadslid Maud Dolsma was één van de initiatiefnemers voor het gesprek. Zij schaamt zich dat experts die de moeite nemen om de raad te informeren op deze manier worden behandeld. 'De gasten die bij ons aan tafel zitten, zouden zich veilig en gerespecteerd moeten voelen. Raadsleden hebben de visie van mensen uit het veld hard nodig om hun standpunt te bepalen.'

'Gastvrijheid en respect geschaad'

'De gastvrijheid van de gemeenteraad en het respect waarmee gasten bejegend moeten worden, is door de aanvallende manier van vragen stellen door SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink geschaad', zegt PvdA-raadslid Ria de Vries. 'Hierdoor konden de genodigden niet meer vrij hun mening uiten en is het doel niet bereikt.'

Zelf kijkt Elfrink hier anders op terug. Hij noemt het 'bizar' dat hij werd afgekapt en daarmee 'monddood' gemaakt. 'Zeker van een D66-voorzitter, die zichzelf democraten noemen.' De misstanden en incidenten met drugs en wapens die hij naar voren bracht, waren volgens hem zeker relevant. 'Maar ik snap dat het niet leuk is, als daar de feiten worden benoemd.'

'Dat heeft niets met toon te maken', vervolgt Elfrink. 'Ik sta daar niet voor de gezelligheid en de goede sfeer, maar voor de cliënten in de stad. Je zit niet in een gezellig breiclubje.' Hij roept zijn collega's op zich eens goed te verdiepen in de zorgdossiers en de inspectierapporten. 'Maar ik ga gewoon door, de beerput gaat open!'

'Functioneren gemeenteraad wordt moeilijk'

Het functioneren van de gemeenteraad wordt door de sfeer nu heel moeilijk, vindt ChristenUnie-fractievoorzitter Daniël Becker. 'Je kunt iemand ook op een beleefde manier het hemd van het lijf vragen. Hoe het woensdagavond ging, is voor de experts niet leuk en beschadigt de raad.' Maar als één lid zich niet wenst te conformeren aan groepsregels heb je volgens Becker een probleem.

'Dit doet de reputatie van de Arnhemse politiek geen goed', meent CDA-raadslid Klaartje van Dillen.

