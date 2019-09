Loslopende hond verwondt schapen van Rhedense kudde

De hond wist tijdens de aanval een schaap los te krijgen van de kudde. Het dier is uiteindelijk met de schrik vrijgekomen en later ook weer gevonden door de herder. Van de hond en de baasjes van de viervoeter ontbreekt nog elk spoor. Wel heeft de herder de halsband van de hond in zijn bezit.

Eigenaren nog gezocht

De herder vraagt de eigenaren zich dan ook te melden. Het is niet bekend waarom de hond losliep op een plek waar dat niet mag. 'Het kan zijn dat de eigenaar hem zonder zijn schuld is kwijtgeraakt en ook naar de hond heeft lopen zoeken', zegt de herder in een bericht op Facebook.

'Honden moeten aangelijnd'

Loslopende honden in het gebied waar de schapen rondlopen, zijn verboden. Niet alleen omdat de schapen daar last van kunnen hebben, ook andere dieren zoals reeën, zwijnen en konijnen lopen gevaar. 'We vragen mensen daarom om goed op hun hond te letten en deze altijd aangelijnd te houden', zegt de herder.

Vorige week overleed een schaap van de kudde in Neede na stress door een loslopende hond. Een tweede schaap was er slecht aan toe.

