'We kunnen weer vooruit in plaats van achteruit', Putten zoekt naar toekomst recreatieparken

Zo kan een park dat eigenlijk wil stoppen tijdelijk arbeidsmigranten huisvesten, om zo geld te verdienen om het daarna te saneren en terug te geven aan de natuur. Een eigenaar mag er ook voor kiezen om van zijn beheerderswoning. een woonhuis te maken als hij zijn park saneert óf er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om een zonnepark op het terrein te plaatsen. Ook in dat geval wordt het park na verloop van tijd teruggeven aan de natuur.

Herman Kool van de PROV (Puttense Recreatie Ondernemers Vereniging) heeft een gezond recreatiepark. Hij gaat dus zeker niet saneren, maar is blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met deze maatregelen. 'Voor mijn bezoekers is het ook prettig, langs die verloederde parken fietsen is geen pretje.' Daarnaast vindt hij het fijn dat er na jaren van achteruitgang de schwung er eindelijk weer inzit. 'We kunnen weer vooruit in plaats van achteruit.'

'We zien de toekomst positief'

'Permanente bewoning is al 20 jaar verboden in Putten,' zegt Roelof Koekkoek, wethouder in Putten. De afgelopen jaren heeft de gemeente daar enorm op gehandhaafd. Dit zorgde voor grote protesten bij de campingbewoners in Putten.

Koekkoek is blij dat die tijd inmiddels achter hen ligt en er een tijd komt van bouwen aan de recreatiesector. 'Ook al zal het nog een hele tijd duren voordat ook dit plan is uitgevoerd, we zien de toekomst positief.'