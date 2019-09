Drukker dan ooit in haven Harderwijk

door Kelly Tanghe

De haven ziet er nu prachtig uit, maar toch is het voor trouwe bezoekers even zoeken waar alles nu is. Behalve dat alles vernieuwd is, mogen de boten ook op een andere plek liggen. 'De zomer is bijna ten einde, maar het is een super jaar geweest', vertelt havenmeester Harro Lunshof.

'Bezoekers zijn verrast en zijn soms even de weg kwijt, want alles is helemaal nieuw. Waar ze nu met de boot aanmeren, lag voorheen een parkeerplaats. Maar over het algemeen zijn ze blij verrast met hoe de haven eruit ziet.'

Kijk hier het interview met havenmeester Harro Lunshof (de tekst gaat daaronder verder):

Oude gedeelte krijgt ook metamorfose

Het oude gedeelte van de haven krijgt ook nog een metamorfose, tot blijdschap van de mensen die daar toch het liefst hun boot aanmeren. 'Sommige mensen herkennen het oude gedeelte en voor hen is het vertrouwd. Zij willen dus erg graag in die haven liggen. Nu is dat lastig, omdat we daar nog geen stroom en water kunnen aanbieden, maar het oude gedeelte wordt ook vernieuwd in de stijl van het nieuwe gedeelte.'

Recordaantal boten

Afgelopen zomer was het ontzettend mooi weer. Toch denkt Harro niet dat de drukte alleen door het weer kwam. 'Het weer speelt natuurlijk een rol, maar het komt ook door de uitstraling van de haven en de voorzieningen. We hebben dit jaar een recordaantal boten gehad met op de topdag 145 boten. Harderwijk is erg aantrekkelijk voor passanten om aan te meren.'