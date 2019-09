Azora zoekt geld voor extra beweeggroep ouderen

Azora wil bij woonzorgcentrum Debbeshoek in Ulft een extra beweeggroep starten om ouderen de gelegenheid te geven om samen in beweging te komen. De zorgorganisatie is opzoek naar voldoende middelen, zodat er geen nee meer verkocht hoeft te worden aan ouderen die belangstelling hebben.

'Het zou het mooiste zijn, omdat we aanvragen en een hele grote groepsgrootte hebben, om een vierde groep te starten', zegt organisator Leonie van Beek over de beweegmiddag. 'We hebben zelf de financiën niet, dus het zou mooi zijn als er uit de maatschappij een financierder komt.' Het wooncentrum beschikt nu over drie groepen ouderen die sporten en hoopt dat naar vier groepen uit te breiden. De ouderen van het woonzorgcentrum hechten veel waarde aan de sportmiddag. 'Het stimuleert om zelf ook op andere manieren in beweging te komen', aldus deelneemster Thea Broekhuizen. 'Je voelt je in de groep opgenomen en het is gewoon heel gezellig.'

In samenwerking met voetballers van De Graafschap werd tijdens een speciale sportmiddag aandacht gevraagd voor meer financiën. Volgens de club is het belangrijk dat er aandacht is voor de positieve uitwerking van vitaliteit van ouderen in de Achterhoek. Hidde Jurjus, keeper van De Graafschap, was een van de spelers die de ouderen stimuleerde om in beweging te komen. 'Je voelt je gewaardeerd door de mensen', aldus de Superboer. 'Dat is gewoon heel leuk. Ik vind het belangrijk dat de club de regio ingaat. Ik denk dat het voor iedereen goed is.'