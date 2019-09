'Het is zo mooi als je leert fietsen'; statushouders en asielzoekers in Zutphen krijgen les

Vanuit de behoefde van asielzoekers en statushouders hebben voetbalvereniging AZC Zutphen, Zutphen Actief, GelreWerkt! en het COA het initiatief genomen om voor hun stadsgenoten fietscursussen te organiseren. In acht lessen krijgen ze onder begeleiding zowel fiets- als verkeerslessen van vrijwillige coaches.

Tekst gaat verder na de video:





'Fietsen geeft vrijheid'

Fietscoach Yvonne Verrept denkt dat de fietscursus heel belangrijk is voor de nieuwe inwoners van Zutphen. 'Het zijn voornamelijk dames die nu les hebben genomen en ik denk dat zij hierdoor een stukje vrijheid krijgen. Je kan er letterlijk veel meer kanten mee op, in je persoonlijke leven maar ook in je werkleven. Het biedt nieuwe kansen.' Daarnaast wil ze overbrengen dat fietsen gewoon heel erg leuk is. 'En het is onderdeel van de Nederlandse cultuur, iedereen fietst!'

Hassan Mohajer woont in het asielzoekerscentrum in Zutphen. Fietsen kon hij al en daarom helpt hij zijn plaatsgenoten nu een handje. 'Het maakt me heel blij om te zien dat mensen zo genieten van het fietsen.' Volgens Mohajer is het allermoeilijkst aan leren fietsen je balans vinden, vooral wanneer je nooit eerder op een fiets of motor hebt gezeten. 'Het mooiste moment is als het voor het eerst lukt om alleen te fietsen, dat is zo mooi.'

De lessen zijn tot stand gekomen met een subsidie van de provincie Gelderland. Het doel is dat in totaal honderd vluchtelingen deelnemen aan de fietslessen.