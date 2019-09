VIDEO | Wet Wet Wet geeft voorproefje van optreden bij Bridge to Liberation

In de studio vertelde Graeme Clark over zijn ervaringen met optreden in Arnhem. 'In 1995 waren we ook bij het herdenkingsconcert. Ik herinner mij de brug, UB40, het water en 8000 man publiek. Het is een groots evenement.'

Clark vertelt dat hij het optreden bijzonder vindt. 'Vooral omdat iedereen wel wat met de oorlog heeft. Zo was mijn opa in Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog. Hij was monteur, hij repareerde de hardware.'

Voor Kevin Simm, zanger van de band, is het optreden tijdens de Bridge to Liberation dus niet zomaar even een liedje zingen. 'Het is onmogelijk om niet te denken aan de oorlog. Helemaal niet als je de iconische John Frostbrug naast je hebt.'

Over Wet Wet Wet

De band begon in 1982 op school onder de naam Vortex Morton. Twee jaar later werd de naam veranderd in Wet Wet Wet. In 1987 volgde de eerste wereldhit met Wishing I was lucky.

Ook Sweet Surrender, Goodnight Girl en More than love werden top-10 hits in Nederland, maar de grootste hit was de cover Love is all around. Daarmee bereikte Wet Wet Wet de nummer 1-positie in de Nederlandse hitparade.

In 1998 ging de band uiteen, maar in 2004 kwamen ze weer bij elkaar. Zanger Marti Pellow verliet in 2017 de band en werd vervangen door Kevin Simm.