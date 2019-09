Oost Gelre zet mobiel drugslab in bij voorlichtingscampagne

Om te voorkomen dat de onderwereld zich vestigt in het buitengebied van Oost Gelre, gaat de gemeente bewoners informeren met behulp van een zogeheten belevingscontainer met daarin een hennepkwekerij en een drugslab. 'We willen mensen weerbaar maken en helpen om signalen van criminaliteit te herkennen', zegt burgemeester Annette Bronsvoort.

De campagne is vooral uit preventief oogpunt. 'Ons beeld is dat het buitengebied veilig is', benadrukt Bronsvoort. De cijfers geven haar gelijk. Werden in de voorgaande jaren door de politie drie of twee hennepkwekerijen aangetroffen, in 2019 staat de teller vooralsnog op één.

'We willen voorkomen dat de criminaliteit voet aan de grond krijgt. Daarom hebben we deze maatregelen getroffen', verwijst de burgemeester naar de voorlichtingsactie.

Verdachte omstandigheden

De maatregelen staan volgens de gemeente in het teken van het herkennen van ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld. Zo kan de gemeente eigenaren van lege schuren helpen bij het opstellen van een huurcontract voor potentiële huurders van een schuur. Ook wordt de bewoners van het buitengebied gevraagd goed om zich heen te kijken en eventuele verdachte omstandigheden te melden bij de politie.

Oost Gelre voert het keurmerk veilig buitengebied. Bronsvoort: 'De nadruk ligt op veiligheid, in de breedste zin van het woord. Dan gaat het om hennepplantages, drugsafval en het voorkomen van inbraken. Het buitengebied van de Achterhoek is relatief veilig, maar het is niet zo dat er niets aan de hand is. Daarom slaan we de handen ineen om te zorgen dat het veilig blijft.'

Enquête

Oost Gelre werkt samen met LTO, waterschap, VNOG, politie, boa's, ODA en Staatsbosbeheer. 'We hebben onder de bewoners van het buitengebied een preventieve enquête gehouden, waarbij ook gekeken wordt naar de leegstand van vastgoed en de brandveiligheid van de panden', zegt Bronsvoort.

De uitslagen van de enquête worden tijdens de informatieavonden bekendgemaakt. 'Eén vraag is bijvoorbeeld: kent u de wijkagent?', zegt Bronsvoort. 'Een kwart antwoordde met ja, driekwart met nee.'

Groene nacht

Het blijft niet bij een papieren onderzoek, Oost Gelre onderneemt samen met de partners ook in de praktijk actie.

'We willen een groene nacht organiseren, samen met de boa's, jachteenheden, Staatsbosbeheer', zegt de burgemeester. 'Een controle in de nachtelijke uren in het buitengebied, daar komen we vast iets interessants tegen. Bijvoorbeeld de opslag van gevaarlijke stoffen.'

Informatieavonden

De eerste informatieavond, voor inwoners uit het buitengebied van Groenlo en met aanwezigheid van de belevingscontainer, is woensdagavond 25 september (20.00 uur) in cultureel centrum De Mattelier in Groenlo.

Op 3 oktober kunnen de inwoners van Mariënvelde, Harreveld en Zieuwent terecht in het Parochiehuis in Zieuwent. Bij Erve Kots is 24 oktober de informatieavond voor de inwoners van Lichtenvoorde, Lievelde en Vragender.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier