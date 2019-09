Gemeenten gezakt voor test bereikbaarheid

Oude IJsselstreek en Oost Gelre zijn gezakt voor een test over de bereikbaarheid per e-mail. Waar de zes overige gemeentes in de Achterhoek keurig na twee dagen hun mail beantwoorden, kwam het antwoord bij de twee genoemde gemeentes pas na één maand.

Initiatiefnemer Wij Verdienen Beter deed voor het vijfde jaar op rij onderzoek naar de bereikbaarheid van gemeenten per e-mail. Dit jaar kreeg ieder gemeente in Nederland een vraag over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De mail zou binnen twee werkdagen beantwoord moeten worden. Oude IJsselstreek en Oost Gelre deden daar dus langer over dan één maand. Dat overkwam Oude IJsselstreek vorig jaar ook al.

In heel Nederland was 14 procent van de gemeenten te laat met het beantwoorden van de vragen. Bij zeven gemeenten werd er zelfs na een tweede mail helemaal niet geantwoord, maar dit was in de Achterhoek niet aan de orde.