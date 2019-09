Monumentale school gered van ondergang door bouw appartementen

Het privé-initiatief volgt in lijn met een nieuwe trend. Steeds meer Gelderlanders kiezen er namelijk voor samen een bouwproject op te zetten, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. De provincie heeft dit jaar al meer aanvragen binnengekregen voor dit zogenoemde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap dan in de drie jaar ervoor.

Een van die succesvolle projecten is het burgerinitiatief De Getijden. De gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland openen het project op vrijdag 20 september.

Gered van de sloop

Met de komst van 17 appartementen is de school gered van de sloop. Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Hans Steeman is blij. 'Zonder de inzet en gedrevenheid van het collectief De Getijden had op deze plaats een betonnen appartementencomplex gestaan in plaats van levensloopbestendige, sociale en duurzame woningen in een historisch pand', zegt hij.

De Lourdesschool stamt uit 1927

Wat goede buren voor elkaar doen

Zeven jaar geleden zaten initiatiefnemers Peter Helmink en Winnie de Jager bij een glaasje wijn te fantaseren over een woonproject waar ze met een groep betrokken mensen konden gaan wonen en zelfs oud zouden kunnen worden. Onder het motto: wat goede buren voor elkaar doen.

Zelf doen in plaats van een projectontwikkelaar

Twee jaar geleden werd voor het eerst de slopershamer gehanteerd, door de bewoners zelf. En ook het inhuren van een architect en een aannemer hebben de bewoners allemaal zelf gedaan. Peter Helmink: 'Allereerst is dat zo'n tien procent goedkoper dan wanneer een projectontwikkelaar dat doet. En daarnaast zijn mensen er ook van begin tot eind bij betrokken.'

De Lourdesschool voor de verbouwing

Die betrokkenheid blijkt ook uit de gezamenlijke activiteiten, zoals het oogsten en eten van de groenten uit de gemeenschappelijke tuin. 'Maar', bezweert Winnie de Jager, 'het is geen woongroep. Je mag meedoen, maar het hoeft niet.'

In de Lourdesschool zijn appartementen gevestigd

Betrokkenheid

Toch is juist die ongedwongen betrokkenheid op elkaar één van de redenen dat veel mensen kiezen voor het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat zegt de directeur van de Woningbouwvereniging Gelderland, Bernard Smits. 'Mensen die samen een woonvorm creëren, nemen vaak meer verantwoordelijkheid voor hun omgeving, helpen elkaar bij ziekte, zijn zuiniger op hun huis en zorgen zo voor minder kosten en meer welzijn.'

In 2016-2018 is het aantal particuliere initiatieven dat gebruik maakt van de CPO-subsidieregeling flink teruggelopen. Volgens de provincie Gelderland komt dit door ontwikkelingen op de woningmarkt waardoor grond op dit moment beperkt beschikbaar is voor initiatieven. Gemeenten geven niet altijd prioriteit aan initiatieven die zelf hun woonproject willen realiseren, en in een aantrekkende woningmarkt zijn initiatiefnemers nog meer aangewezen op de wil van gemeenten om collectieve eigenbouw te faciliteren.

Toename in 2019

Christa Jacobs van provincie Gelderland: 'Daar komt bij dat niet alle gemeenten bekend lijken te zijn met de CPO-regeling. Het gevolg is dat de opstartfase initiatiefnemers veel energie en geld kost, waardoor subsidieaanvragen uitblijven of in een relatief laat stadium pas worden ingediend.’ Begin dit jaar is de regeling vereenvoudigd. Met in 2019 een groot aantal nieuwe aanvragen voor processubsidie tot gevolg.'

In Nijmegen was er wel degelijk medewerking, zegt wethouder Harriet Tiemens: 'De Getijden bewijst dat CPO resulteert in woningen die optimaal zijn afgestemd op de wensen van de bewoners. Dit schitterende nieuwe wijkje sluit naadloos aan bij waar Nijmegen graag voor staat: groen, duurzaam en sociaal.'