Stijging WW-uitkeringen in de Achterhoek

Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de Achterhoek is in de maand augustus tot ruim drieduizend gestegen. De lichte stijging volgt daarmee de trend van de andere toenames in de Gelderlandse gemeentes.

Het aantal WW-uitkeringen in augustus steeg in de Achterhoek van 3.331 tot 3.376 uitkeringen. Het is voor het eerst sinds februari 2018 dat er weer een stijging is waargenomen.

De toename met 1,4 procent in de afgelopen maand komt vooral door de zomervakantie in het onderwijs. In die sector bedroeg de stijging namelijk 22 procent. In vergelijking met Food Valley (+ 1,1 procent), Midden-Gelderland (+ 1,2 procent), Rijk van Nijmegen (+ 2,5 procent) en Rivierenland (+ 1,8 procent) valt de toename van 1,4 procent in de Achterhoek net onder het gemiddelde van + 1.6 procent van de andere Gelderse regio’s.



Vergeleken met de maand augustus van vorig jaar in deze regio, werden er in de maand van het huidige jaar 836 WW-uitkeringen minder verstrekt. Eind augustus 2018 werden door het UWV 4212 uitkeringen verstrekt in de regio.