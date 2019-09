Muzikaal talent zorginstelling Pluryn presenteert magazine en cd

In het theater CO in Oosterbeek presenteren donderdag 19 september de jongeren en jongvolwassenen van de Gelderse zorginstelling Pluryn een bijzonder muziekproject: 'Hoofd uit, hart aan'. Ze zingen hun zelfgemaakte liedjes. Op de cd staan 12 uiteenlopende songs van rap tot ballad en van Nederlandstalige pop tot Engelse rock. Zangeres Elles Springs uit Elst begeleidde het project.

Elles Springs: 'Ik had dat idee al langer. Ik werk al 20 jaar in de jeugdzorg en zeg altijd al dat er zoveel talent is. Mooi dat we dat nu kunnen zien in dit magazine en de cd die erbij hoort. Ik heb muziekcollega's op de verschillende locaties gevraagd en ik had wel 300 talenten kunnen uitnodigen! Uiteindelijk hebben we in een jaar tijd 12 songs opgenomen. Alle liedjes zijn zelf geschreven en daar heb ik ze bij geholpen.'

Jolan (23) uit Nijmegen is een van de zangers: 'Vanaf mijn veertiende kom ik bij Pluryn.Ze hebben me geholpen om zelfstandig te wonen. Eerst heb ik in het paralympische team gevoetbald, daarna heb ik me op de muziek gestort en ben ik gaan rappen. Mijn lied heet 'Steunzool'. Ik hoorde telkens dat ik best wel scheef loop. Ik werd daar best moe van en dacht daar maak ik een track van!'

Ook Lisa (25) uit Nijmegen rapt op de cd. 'Ik woon bij Pluryn en dat betekent voor me dat ik zelfstandig kan wonen en kan knokken om verder te komen. Ik heb borderline en vind mijn rust in de muziek. Bubbling, stoere rap, een zielig nummer of iets vrolijks. Het maakt me niet uit.'

'Mijn song 'Doen wat je moet doen' gaat over mijn leven, wat ik heb meegemaakt. In het begin was het moeilijk, ik heb het ook geschreven om het voor mezelf een plekje te geven. Ik weet dat ik het heb. Iedereen mag het weten. Ik hoop dat mensen met problematiek er ook iets aan hebben. Doen wat je moet doen, blijf in jezelf geloven. Hoewel je dat soms misschien niet wil. Niet doen, niet opgeven!', benadrukt Lisa.