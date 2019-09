'Met seksuele voorlichting wacht je ook niet', aanpak radicalisering moet al op school beginnen

door Huibert Veth

Terrorisme-expert professor Beatrice de Graaf en projectleider Scott Douglas lichtten woensdagavond hun bevindingen over het onderzoek naar de Arnhemse radicaliseringsaanpak toe aan de gemeenteraad. Dat onderzoek kwam er op verzoek van burgemeester Ahmed Marcouch naar aanleiding van onderzoek van Omroep Gelderland.

Zij benadrukken dat onderzoek naar deze aanpak belangrijk is, maar ook moeilijk. 'Je kunt niet turven hoeveel aanslagen er zijn voorkomen, of waar dat aan lag', zegt Douglas. Je weet volgens De Graaf bovendien niet of iemand die deradicaliseert, niet ook uit zichzelf iets anders met zijn leven was gaan doen.

'Radicalisering is van allen tijde'

'Radicalisering is van allen tijde', zegt De Graaf. 'Maar door de ontwikkeling van social media sinds 2013 speelt het zich af in een klimaat dat iedereen dag en nacht bezighoudt.' Volgens haar ziet meer dan de helft van de kinderen en jongeren op die manier filmpjes zoals van de aanslagen in Christchurch op hun telefoon. 'De ene radicale klik leidt tot de andere radicale klik.'

Hoewel de basis van de radicaliseringsaanpak volgens de onderzoekers goed is in Arnhem, kan met name het onderwijs beter worden betrokken. 'Maar bijna elke aanpak van problemen begint met: de scholen staan centraal', zegt Douglas. 'Dus ik snap wel dat ze overvraagd worden.' Kwalijker zijn volgens hem de schoolbesturen die zeggen: 'praat er niet over'.

'Ga naast ze staan'

De Graaf roept de gemeente op om scholen meer te steunen. 'Ga naast ze staan en val ze niet aan. Dan durven bestuurders hun nek uit te steken. Ze zijn bang voor de negatieve media-aandacht.'

'Moeten wij bang zijn?'

Het is volgens De Graaf goed voor kinderen om vroeg te beginnen met praten over radicalisering. 'Met seksuele voorlichting wacht je ook niet tot ze dingen op straat hebben opgevangen.' De basisschool biedt hiervoor volgens haar een veilige omgeving.' De voornaamste vraag die bij kinderen leeft is: moeten wij bang zijn?'

'Maar de grootste voorspellende waarde of iemand overgaat tot gewelddadig radicaal gedrag is het hebben van een radicale vriend of vriendin, broer of zus', legt De Graaf uit. 'Daarom is die gezinsaanpak zo belangrijk. 'De reden voor radicalisering is volgens haar bijna altijd 'een gevoel van chronisch onrecht'. 'Ze nemen verantwoordelijkheid voor de groeperingen waarvan zij vinden dat die onrecht wordt aangedaan.'

De Graaf sluit af met een laatste advies richting de politiek: 'Als u dit echt belangrijk vindt, zorg dan dat de politie hier voldoende mankracht voor heeft vrijgesteld.'

