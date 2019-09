Schrik zit er goed in bij LUX: 'Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen'

Even voor 9.00 uur vanmorgen was er ineens een doffe dreun te horen aan de zijkant van filmhuis en cultureel podium LUX in Nijmegen. Een personenauto had zich via de trappen in de zijkant van het gebouw geboord. Een ongeluk, zo bleek. De schrik zit er goed in.

Marketing- en salesmanager Michelle Peters zegt dat een oudere vrouw de macht over het stuur verloor en haar auto in de zijkant van het gebouw boorde. 'Ze is gelukkig ongedeerd uitgestapt en heeft binnen even een kopje thee gekregen. Het café is verder gewoon open en alles wat voor vandaag op het programma stond, gaat door. Van één ingang kan nu alleen even geen gebruik worden gemaakt.'

De aannemer is al ter plaatse gekomen om de schade op te nemen. De auto is in de ochtenduren weggesleept bij LUX. Er is vooral veel steenschade. 'Het gebeurde al vroeg, dus er waren nog weinig mensen aanwezig. We zijn met de schrik vrijgekomen', zegt Peters.

