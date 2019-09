Faces to Graves probeert namen te vinden bij ongeïdentificeerde oorlogsgraven

Het is erg belangrijk dat er een identiteit bekend is, zegt zij. 'Op de Canadese begraafplaats staan 1029 namen van vermiste soldaten. Er zijn ook 20 graven van ongeïdentificeerde soldaten. Die kunnen op die muur staan', vertelt Van Bekkum. Met haar stichting doet ze haar best om het uit te zoeken.

Het identificeren van de graven is makkelijker dan van de vermiste soldaten. 'Van de soldaten die er liggen hebben we al driehonderd biografieën beschikbaar.' Het identificeren van een soldaat uit een graf is echter ook een uitdaging.

Opgraven mag niet altijd

Het openmaken van een graf mag namelijk niet altijd. Het land van herkomst van de soldaat, welke vaak wel bekend is, moet toestemming geven. De Britten en Canadezen willen het niet, maar de Amerikanen werken wel mee. Ambassadeur Pete Hoekstra: 'Natuurlijk werken wij mee. We waarderen de inspanningen van de Nederlanders om deze soldaten te identificeren enorm.'

Elke identificatie die lukt, ontroert Van Bekkum. 'Er zijn hele ontroerende verhalen bij. Een soldaat is net getrouwd voordat hij naar Europa ging, en weet niet dat hij zijn vrouw zwanger achtergelaten heeft. Er is een kindje geboren en hij heeft dat nooit gezien. Dan kun je wel zeggen dat het 75 jaar geleden is, maar het blijft ontroeren.'

Van Bekkum doet de identificatie niet alleen. Een grote groep vrijwilligers werkt voor de stichting Faces to Graves.

