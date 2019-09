'Als je profiteert van de vrijheid, moet je ook weten dat het niet vanzelfsprekend is'

Hij vluchtte ruim 25 jaar geleden vanuit Afghanistan naar Nederland. Hij was niet aan de vrijheid gewend, maar kende de Nederlandse manier van herdenken ook niet. 'Het was heel anders. De herdenkingen waren vrij eenzijdig. In Nederland herdenken we het meer geheel.'

Grote verantwoordelijkheid

Shafiq benadrukt dat we het niet vanzelfsprekend moeten vinden dat vrijheid vanzelfsprekend is. 'Vrijheid is ook verantwoordelijkheid. Als je profiteur bent van de vrijheid, als je leeft in de vrijheid, moet je ook stilstaan bij het feit dat het niet vanzelfsprekend is.'

Herdenken moeten volgens hem altijd gebeuren. 'Het moet ook onderdeel zijn van de burgerschapsvorming en het onderwijs. We moeten ook lessen trekken. Hoe gaan we nu om met de wereld die zo instabiel en verscheurd is?'

