Omstreden vuilnisberg in Druten wordt eindelijk afgegraven

De vervuilde berg in de Drutense nieuwbouwwijk Tichellande wordt afgegraven. Omwonenden kunnen dan eindelijk genieten van het uitzicht waar zij al die tijd voor hebben gestreden. Wijkbewoners verzamelden ruim vijfhonderd handtekeningen om de ‘doorn in het oog’ te zien verdwijnen.

door Thomas Overdijk

Vorig jaar juni gaf actiegroep ‘Weg met die Berg’ een petitie aan de gemeenteraad, die massaal werd ondertekend in Druten-Oost. Uit gemeentelijk onderzoek bleek dat de berg 4,5 meter hoog is en dat er sprake is van (onschadelijke) vervuiling. De gemeente besloot de heuvel af te graven of aan te passen, zodat het uitzicht iets beter wordt.

Het college stelde bij de raad voor 600.000 euro los te trekken om de berg aan te passen, maar raadsleden zagen meer in een bedrag van twee ton. Uit onderzoek bleek dat de berg met dat bedrag afgegraven kon worden tot 1,10 meter. En dat was, volgens de omwonenden, prima.

'Het is onwerkelijk'

‘Het is allemaal nog een beetje onwerkelijk’, begint buurtbewoner Jack van Bemmelen, uitkijkend over de heuvel waar graafmachines al druk bezig zijn met de werkzaamheden. Samen met zijn vrouw runt hij het Gastenhuis - een zorgtehuis met uitzicht op de berg. Een deel van de 22 dementerende cliënten die uitkijkt op het gevaarte tekende destijds ook de petitie.

Zij delen hun enthousiasme met honderden andere omwonenden die binnenkort eindelijk kunnen genieten van het langverwachte uitzicht. De berg wordt nu namelijk zo'n drie meter afgegraven, waarna er maar weinig overblijft van de 'doorn in het oog', zoals Van Bemmelen hem eerder noemde. 'Ik vind het ook lastig voor te stellen hoe het er uiteindelijk uit komt te zien', aldus de zorgmanager.

'We voelen ons gehoord'

‘Dat de gemeente ook echt concreet iets doet met de wens van de hele wijk, dat is gewoon ontzettend fijn. We voelen ons zeker gehoord door de raad', zegt Van Bemmelen. Het plan is om de berg binnen veertien dagen af te graven. ‘Maar ik verwacht dat het wel eerder klaar is.'

Verantwoordelijk wethouder Michel Lepoutre is ook erg te spreken over de succesvolle samenwerking tussen burger en gemeente. ‘Het is op deze manier erg netjes opgelost. Ik ben dik tevreden’, stelt hij.

