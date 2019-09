Afpersers groenten- en fruithandel dreigden met liquidatie

Twee mannen van 34 en 32 staan deze donderdag voor de rechtbank in Arnhem. Ze worden verdacht van een poging tot afpersing van een groente- en fruitgroothandel in Hedel. Uit sms-verkeer zou blijken dat de twee de leiding van het bedrijf voor 1,2 miljoen wilden afpersen.

De zaak speelde in mei van dit jaar. De verdachten zouden de familie van de directie hebben bedreigd en gaven verder aan dat ze een willekeurige medewerker zouden liquideren wanneer er niet betaald zou worden.

Lading coke onderschept

De twee zouden het bedrijf in Hedel verantwoordelijk hebben gehouden voor het verlies van hun 'handel'. Kort voor de bedreiging had de politie een partij cocaïne in beslag genomen bij het bedrijf. De lading was verstopt in een container.

De verdachten dreigden verder met het gebruik van extreem geweld als de politie zou worden ingelicht.

Eerder zoekactie naar drugs

Ruim voor de poging tot afpersing was het bedrijf uit Hedel ook in het nieuws. In maart vorig jaar vond er een zoekactie plaats waarbij de politie in kogelwerende vesten op zoek was naar drugs.

Bij die zoekactie werd niets aangetroffen. Wel werden in relatie tot die actie vier mannen aangehouden in een auto op de A59 bij Den Bosch. In die auto lag een vuurwapen en een grote hoeveelheid geld.

De zaak van de poging tot afpersing tegen de twee mannen vandaag wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een zogeheten pro-formazitting.

