Spits Velikonja start in de basis bij NEC tegen Dordrecht

De Sloveense spits viel de laatste twee wedstrijden al en was betrokken bij alle doelpunten: één doelpunt en twee assists. Voor hem moet Ole Romeny wijken. Verder zijn er waarschijnlijk geen wijzigingen bij NEC. 'Ja, we moeten nog even naar één of twee posities kijken', meldt trainer François Gesthuizen.'Alle jongens die vorige week zijn ingevallen en die vanuit Den Bosch in de basis kwamen, Bart van Rooij, Frank Sturing en Jonathan Okita, hebben het heel goed gedaan. Dus is er voor ons meer te kiezen. En voor sommige jongens moet de lat wat omhoog.'

Rens van Eijden (foto) begint weer op de bank. Hij speelde deze week opnieuw mee bij Jong NEC. De enige afwezige in de selectie is Norbert Alblas. De doelman revalideert nog altijd na een kruisbandoperatie.

Vijf wedstrijden ongeslagen

'We zijn sinds de eerste wedstrijd ongeslagen, maar hebben nogal veel gelijkgespeeld', constateert Gesthuizen. 'Iedereen zegt dat je Dordrecht wel even moet winnen en zo denken wij er ook wel over. We moeten het een vervolg geven met een overwinning en dan doe je ook goede zaken in de stand.'

Persona non grata

NEC bewaart slechte herinneringen aan FC Dordrecht, de tegenstander vrijdagavond. Vorig seizoen werd het daar 2-2 en een seizoen eerder 3-3, waardoor NEC toen de kans op directe promotie verprutste. Ook verloor NEC daar in 2010 met 4-3 voor de beker.

Bij Dordrecht spelen de voormalige NEC'ers Jari Schuurman en Anass Achahbar (foto), die vorig seizoen na de winterstop persona non grata werd in Nijmegen. 'Hij is vorige week al ingevallen en we hebben wel een scenario wat er kan gebeuren als Achahbar in de basis staat. Zijn kwaliteiten zijn bij ons natuurlijk wel bekend. Of hij vanaf de bank start of in de basis, we houden overal rekening mee.'

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; Van Rooij, Sturing, Kvida, Kuipers; Van de Looi, Flemming, Dijkstra; Okita, Velikonja, Wolters