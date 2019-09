Weer vliegtuigen boven Groesbeek? Ja, weer 1000 parachutisten naar beneden

Dat was gisteren, toch? Wie zich vandaag in de ogen wrijft en verbaasd omhoog kijkt: ja, er springen ook donderdag weer duizend parachutisten boven Groesbeek uit een vliegtuig.

door Rob Haverkamp

Waar Landgoed Den Heuvel in Groesbeek woensdag het toneel was van een grote dropping van parachutisten in het kader van de herdenkingen rondom 75 jaar Market Garden, gaat het nu om een internationale militaire oefening.

Ruim duizend parachutisten springen tussen 10.00 en 15.00 uur tijdens een oefening die de naam Falcon Leap draagt. In tegenstelling tot woensdag is deze dropping geen publieksevenement. Landgoed Den Heuvel is afgesloten voor publiek.

De oefening is onder leiding van de militaire eenheid 11 Luchtmobiele Brigade, Deze brigade is binnen Defensie de specialist op snel inzetbare militaire troepen via de lucht. In verband met de veiligheid is het gebruik van drones op en rondom de dropzone, net als woensdag, verboden.

Zie ook: