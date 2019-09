Ronald was ICT'er in de Randstad, maar nu is hij pastor in de Achterhoek

In het programma I Love De Achterhoek brachten presentatoren Frans Miggelbrink en Willem te Molder een bezoek aan de kerk in Groenlo. Toen Ronald den Hartog hoorde dat hij naar de Achterhoek zou kunnen wist hij niet meteen hoe en wat. 'Voor mijn werk kwam ik door een groot deel van het land. Ik dacht toen nog dat Nederland stopte bij Doetinchem. Maar dat is niet zo, die weg gaat gewoon door. Ik kende dit gebied helemaal niet.'

De tekst gaat verder onder de video:

De verhuizing leverde een grote verrassing op. 'We kwamen met die verhuiswagen aan', vertelt hij. Daar stond plots een groot bord om hem welkom te heten. 'Ik wist niet wat dat was. Maar het is het noaberschap. Het is het eerste woord wat ik geleerd heb!'

Volgens zijn buurtgenoten was Den Hartog pas écht ingeburgerd als hij de Zwarte Cross, carnaval en de kermis had meegemaakt. 'Dat is inmiddels allemaal gebeurd.'

