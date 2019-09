Je emoties loslaten? Van je af schreeuwen helpt

In het programma I Love De Achterhoek gingen presentatoren Frans Miggelbrink en Willem te Molder op bezoek bij Arjan Verschuur. De Needenaar doet aan 'Soul Voice', een vorm van therapie met geluid. 'Geluid is een natuurlijke reactie op geestelijke en fysieke pijn.'

De tekst gaat verder onder de video:

Dat het aan het begin misschien een beetje raar overkomt, realiseert Arjan zich. 'In onze cultuur is het niet gebruikelijk op deze manier klank te maken. Maar er zijn heel veel culturen waar het juist wel gebruikelijk is. Ik moest er zelf ook aan wennen.'

Het is niet vreemd dat je je lach niet in kunt houden bij de eerste sessie. Of hij dat erg vindt? 'Nee, het is wat het is.' Zelfs hij schiet wel eens in de lach.

Bekijk hier de hele aflevering van I Love De Achterhoek.