Ernstig ongeval in Twello: Terwoldseweg in beide richtingen dicht

Bij een ernstig ongeval op de Terwoldseweg in Twello is donderdagochtend een man gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Vermoedelijk heeft de bestuurder de lichte knik in de Terwoldseweg over het hoofd gezien. De auto reed een paaltje uit de grond en is vervolgens terechtgekomen op de betonnen rand die de weg scheidt van het fietspad.

Na een aantal meters botste de auto op een biels en een vuilcontainer die aan de weg stond. Het voertuig eindigde uiteindelijk tegen een boom.

Wel aanspreekbaar

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De Terwoldseweg was korte tijd in beide richtingen afgesloten. Het voertuig is nog niet geborgen. Het verkeer kan hierdoor nog enige hinder ondervinden van het ongeval.