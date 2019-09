Zonnig weekend in aantocht

Officieel gaat de herfst over een paar dagen van start, maar komend weekend laat de zomer zich nog even zien in Gelderland. Zaterdag en zondag belooft het kwik ruim boven de 20 graden te komen, zegt weerman Reinout van den Born van MeteoGroup.

Deze donderdag is fris van start gegaan. In Hupsel zakte de temperauur tot zo'n 2 graden, terwijl het in Deelen en Herwijnen respectievelijk 5 en 5,7 graden werd. Gaandeweg de dag lopen de temperaturen wel wat op, maar het blijft redelijk fris.

Dat belooft echter te veranderen. 'Morgen krijgen we al meer zon en wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Zaterdag belooft echt zonnig te worden, met een temperatuur van 22 tot 23 graden en een zuidoostelijke wind', aldus Van den Born. 'Zondag wordt het zelfs 24 tot 25 graden met behoorlijk wat zon en later wat meer bewolking.'

Gematigde september

Dat de zon zich op de valreep van de zomer nog uitbundig laat zien is niet uniek. Van den Born roept 2018 in herinnering. 'Toen hadden we een bijna nazomerse september, met temperaturen richting de 30 graden. Dit jaar moeten we de eerste septemberdag met 25 graden nog zien. In die zin is het een vrij gematigde september.'