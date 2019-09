Kamervragen over gestaakt overleg rond vliegveld Lelystad

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over het gestaakte overleg over de laagvliegroutes naar vliegveld Lelystad. Vier gemeenten op de Noord-Veluwe trokken vorige week de stekker uit dat overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek zien geen heil in verdere gesprekken over routevarianten van de laagvliegroutes over die gemeenten. Kamerleden van ChristenUnie, D66, CDA en VVD willen nu weten wat de reactie van de minister is op dat bericht.

Sinds vorig jaar praten de vier gemeenten op de Noord-Veluwe over de vliegroute van Lelystad Airport die op dit moment over de gemeenten is ingetekend. In Den Haag wordt dit het 'knelpunt rond Wezep' genoemd. Later zijn daar ook de Overijsselse gemeenten Zwolle en Kampen bij aangehaakt.

Genegeerd

'We staan altijd open voor gesprek, maar we concluderen dat de varianten die bedacht zijn niet positief zijn voor het leefklimaat van onze gemeenten', zei wethouder Wolbert Meijer van Heerde. De wethouders van de gemeenten voelen zich genegeerd door Den Haag.

Kamerleden willen nu van minister Cora van Nieuwenhuizen weten of de bestuurders een punt hebben. Ook vragen ze zich af of het klopt dat 'geen van besproken routevarianten leidt tot een optimalisatie'.

De Kamerleden vragen verder om cijfers en willen van de minister weten of het überhaupt wel mogelijk is om precieze routes op de kaart in te tekenen. 'Bent u het met ons eens dat, ondanks precisienavigatie, vliegen op een potloodstreep nooit voorkomt', schrijven ze.

De minister moet ook met een antwoord komen op de vraag hoe ze het overleg denkt te hervatten.