Vrouw zwaar mishandeld in haar woning in Nijmegen, politie houdt verdachte aan

Een vrouw uit Nijmegen is woensdagavond ernstig mishandeld in haar rijtjeshuis in de Nijmeegse wijk Hatert. Volgens de politie kon er al snel een verdachte worden aangehouden.

In de woning aan de Loevesteinstraat wordt sporenonderzoek verricht. Wat zich precies heeft voorgedaan in het huis, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of bij de mishandeling wapens zijn gebruikt.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het Nijmeegse Radboudumc. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend.