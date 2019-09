Hallo Europa: leerlingen uit de Achterhoek en Noordrijn-Westfalen worden ontgrensd

In het stadstheater in Emmerich am Rhein verzamelen zich donderdag honderd jongeren. De helft is Duits, de andere helft Nederlands. Op initiatief van onder meer de provincie gaan zij op speeddate.

EMMERICH AM RHEIN -

De ontmoeting in de schouwburg is onderdeel van het project Hallo Europa. 'De mensen in de grensstreek lopen tegen specifieke problemen aan, legt Suheyla Tunç uit namens de provincie Gelderland. 'Bijvoorbeeld diploma's die aan de andere kant van de grens niet worden erkend.'

'Ook houden de gedachten van mensen bij de grens op. Terwijl het soms gemakkelijker is om aan de andere kant van de grens naar de sportschool te gaan dan vijftien kilometer te fietsen in je eigen land.'

De provincie probeert samen met de gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland, Doetinchem en Emmerich am Rhein de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te verbeteren. 'Het beste kun je daarmee jong beginnen', aldus Tunç. 'Dit project is Europa op microniveau.'

Ontgrenzen

Christa van Dee uit is ontgrenzer van beroep. De burgemeester van Emmerich vroeg haar iets te doen met jongeren in het kader van 75 jaar vrijheid. 'Ik wilde graag vooruitkijken', vertelt ze. 'De vraag is hoe je die vrede vasthoudt.'

Maarten Daam sprak op Radio Gelderland met Christa van Dee

Het doel is kennismaken, samenwerken en een duurzame relatie te op te bouwen. 'Ze wonen 20 kilometer van elkaar, maar kennen elkaar niet', zegt Van Dee. 'Op de eerste dag ontmoeten de jongeren elkaar en zoeken ze tijdens het speeddaten een buddy.'

Wat zou jij doen?

Tijdens dit project ontmoeten de jongeren elkaar zo'n zes keer. Ze bezoeken samen de vuilverbrandingsoven in Oberhausen, gaan naar verschillende natuurgebieden en ze kijken samen naar de film Der Ballon, over vluchten van Oost- naar West-Duitsland. Door bijvoorbeeld de vraag te beantwoorden wat zijzelf in zo'n vluchtsituatie zouden doen, bouwen de leerlingen uit de beide landen hopelijk een duurzame relatie op.

Het project wordt in maart afgesloten met een gezamenlijk kunstwerk.