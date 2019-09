De Graafschap wil een brug slaan naar de KNVB

'Ze hebben er geen invloed meer op', zo schetst Ostendorp het gevoel dat leeft onder supporters. 'Dat gaat niet alleen om straffen, dat gaat ook om aanvangstijden, om Jong-ploegen. Je ziet het ook aan het doek dat NEC-supporters hadden opgehangen.' Op het spandoek van Nijmeegse supporters werd de KNVB afgebeeld als een schimmige organisatie met een eigen agenda en de afbeelding ging gepaard met supportersgezang over 'KNVB maffia'.

De algemeen directeur heeft inmiddels contact opgenomen met de KNVB en wil in gesprek treden met de voetbalbond, maar ook met supportersgroepen. 'We moeten kijken hoe we elkaar kunnen naderen, want als we op deze manier doorgaan liggen de clubs op een eiland, liggen de supporters op een eiland en ligt de KNVB op een eiland', vindt Ostendorp. 'Dat is mijn oproep richting de bond geweest, laten we kijken waar we dichter bij elkaar kunnen komen. Dat is volgens mij goed voor het hele Nederlandse voetbal.'

De KNVB laat desgevraagd weten in gesprek te blijven met clubs, supporters en andere belanghebbenden over diverse onderwerpen. 'Vuurwerk is er daar één van', aldus een woordvoerder van de voetbalbond, die aangeeft dat alle clubs hebben ingestemd met het tegengaan van vuurwerkgebruik op dichtbevolkte tribunes.

Ook over het meedoen van beloftenteams en mogelijk vervelende speeldagen wordt nagedacht: 'Uiteraard luisteren wij ook naar de negatieve geluiden hieromtrent en hebben we onder meer de eisen voor speelgerechtigheid aangepast. Maar de ontwikkeling van de spelers blijft voorop staan.'

Straf na vuurwerk bij NEC

Als strafmaat voor vuurwerkgebruik van supporters van De Graafschap moest vak 22 in het duel met Jong Ajax op De Vijverberg leeg blijven. Ostendorp verwacht dat ook de actie in het NEC-stadion consequenties zal hebben. 'Het zit niet in mijn aard om snel boos te worden, dus laten we opnieuw het gesprek aan gaan', zo roept de algemeen directeur op richting supporters. 'Nu hebben jullie een punt gemaakt, laat het hier dan alsjeblieft bij. We kunnen het als club niet langer blijven dragen, niet in financieel opzicht, maar ook niet kijkende naar de straffen. Je moet er niet aan denken dat er straks weer een moment komt dat supporters, die op geen enkele wijze een bijdrage leveren aan de actie, gestraft worden.'

Gisteravond haalde Graafschapvoorzitter Martin Mos nog flink uit naar de supporters die vuurwerk afstaken. 'Volstrekt belachelijk' en 'waardeloos', zo noemde de voorzitter de vuurwerkstunt. De Graafschap werd begin deze maand bestraft omdat fans vuurwerk afstaken in de nacompetitieduels tegen Cambuur Leeuwarden en Sparta. De tuchtcommissie van de KNVB legde de club een boete van 15.000 euro op. Bovendien moet vak 22 van de Vijverberg een thuiswedstrijd leeg blijven.



Foto: REGIO8 (archief, sfeeractie NEC-De Graafschap)