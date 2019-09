Market Garden: 'We moeten het verhaal levend houden'

De spoeling van 'Market Garden'- veteranen wordt steeds dunner. Moeten we nog wel blijven herdenken? En zo ja, in welke vorm? Dat was vandaag de discussie in een speciale aflevering van het televisieprogramma '75 jaar vrijheid, op weg naar 2020.'

De Sunset March in Nijmegen, paradroppings in Groesbeek of computergames over de Slag om Arnhem. Het zijn allemaal (nieuwe) vormen om Operatie Market Garden te herdenken. Volgens gedeputeerde Peter Drenth is het belangrijk om nieuwe vormen te creëren. 'Er leven steeds minder mensen die de Tweede Wereldoorlog mee hebben gemaakt. Maar dat neemt niet weg, dat wij in vrijheid leven. Vrijheid willen mensen wel herdenken, maar dat vergt ook onderhoud.' Drenth bedoelt daarmee dat er dus iets toegevoegd moet worden omdat de laatste generatie het niet meer kan vertellen.

Sunset March



Veteraan Tim Ruijling heeft al een aantal jaren geleden een nieuwe vorm van herdenken bedacht: de Sunset March, waarin elke avond een veteraan tijdens zonsondergang een mars loopt ter ere van de 48 Amerikaanse militairen die gesneuveld zijn bij de oversteek van de Waal tijdens Operatie Market Garden. Op de Waalbrug is een kunstwerk neergezet. Er zijn 48 lichtmasten in de brug gebouwd die elke avond één voor één aangaan tijdens zonsondergang. 'Elke avond loopt er een veteraan de 'march' om collega's te gedenken, maar er haken ook steeds meer mensen aan. Ze beleven, respectvol en in stilte, de march. En dat vind ik erg mooi hieraan.'

Veteranenmoeder

Hiltje van Eck begeleidde vanaf 1984 al veteranen die naar Nederland komen en wordt ook wel de veteranenmoeder genoemd. 'De spoeling wordt steeds dunner. Ik denk dat we nu op nog maar 25 veteranen zitten.' Van Eck merkt op dat de jeugd steeds minder over de Tweede Wereldoorlog weet. 'De militairen hebben hun leven gegeven en dat is dus heel belangrijk voor ons. We moeten blijven herdenken,' vertelt de veteranenmoeder. Gedeputeerde Drenth sluit daarbij aan: 'Wat er 75 jaar geleden is gebeurd, gebeurt op de dag van vandaag nog steeds. Er zijn nog nu Nederlandse militairen in het buitenland die hun leven geven. En daarom moeten we het verhaal levend houden!'

