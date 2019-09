Jeugd krijgt les over gevaren van zwerfafval

Vertegenwoordigers van Oude IJsselstreek gaan de komende dagen langs acht basisscholen in de gemeente om leerlingen te wijzen op de gevaren van zwerfafval. In het buitengebied kan het weggooien van plastic en andere troep leiden tot de dood van weidedieren. Reden om schooljeugd te wijzen op hun effect op de omgeving.

'De jeugd heeft toch de toekomst', zegt afvalcoach Flip Jonker van Oude IJsselstreek. 'Als je nu al begint met het creëren van een stukje bewustwording over het weggooien van afval, dan denk ik dat we naar de toekomst toe al flink wat gewonnen hebben.'

Afval scheiden

De afvalcoach sprak onder meer de leerlingen van De Meeander in Varsseveld toe. De kinderen kregen les over het beleid van de gemeente en welke rol zij daar in kunnen spelen. 'Ik leg ze uit over het juist scheiden van het afval, omdat wij proberen in 2030 negentig procent afval te scheiden in de gemeente', geeft Jonker aan.

Tekst gaat verder onder de video.

Sterfte onder dieren

Het zwerfafval kan scherp-in veroorzaken bij koeien. Die problematiek wil de afvalcoach voorkomen. 'Je hoort met name bij veehouders dat ze last hebben van het zwerfafval en dat het bij de beesten in de wei komt', vertelt Jonker. 'Er vindt ook sterfte plaats onder dieren. Daar heeft de gemeente Oude IJsselstreek ook last van.'

De lessen sloegen aan bij de jeugd van De Meeander. Leerlinge Jikke vond de lessen leuk en leerzaam. 'Als je zwerfafval laat liggen, dan is dat slecht voor het milieu en de dieren.' Ze gaat na de les meer actie ondernemen en thuis ook afval scheiden. 'En mijn familie hoop ik ook.'