GelreDome stroomt vol voor Airborne wedstrijd Vitesse

door Richard van der Made

De kaartverkoop voor het thuisduel tegen Fortuna Sittard loopt uitstekend, meldt woordvoerder Wiebe Nelissen namens Vitesse. 'We zijn natuurlijk erg blij dat tijdens deze altijd bijzondere wedstrijd zo veel mensen hun respect komen tonen naar de aanwezige veteranen in ons stadion.'

Actietarief

Vitesse denkt dat er zaterdagavond acht oorlogsveteranen van de Slag om Arnhem present zijn in GelreDome. Vitesse heeft een speciaal actietarief in het leven geroepen voor het jaarlijkse Airborne duel. Verwijzend naar 75 jaar vrijheid in Nederland betalen supporters een bedrag van 7 euro 50. Kinderen betalen de helft. 'We zien dat het aantal toeschouwers al richting de 20 duizend gaat', meldt Nelissen. Vitesse beschikt over een capaciteit van 21.248 zitplaatsen.

Airborne kleuren

Tegen Ajax, de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen, werd Gelredome bevolkt door iets meer dan 18 duizend toeschouwers. Vitesse stevent dus af op een record in de nog prille jaargang. De Gelderse club speelt traditiegetrouw in de kleuren maroon en lichtblauw, normaal gesproken ook het uit-tenue. In de rust is er weer een optreden van The Massed Pipes and Drumsband.

Muziek en licht

Deze week wordt in de regio Arnhem stilgestaan bij de Operatie Market Garden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Ook Vitesse herdenkt zaterdag dus de slachtoffers van de Slag om Arnhem in september 1944. Veel zaken, zoals de muziek en het licht, worden voor aanvang van de wedstrijd tegen Fortuna aangepast.