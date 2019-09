Koehandel met vergunningen: bedrijven shoppen bij boeren

door Ruben van der Scheer & Gerwin Peelen

Door de stikstofproblematiek zit het land voor een deel op slot; nieuwe vergunningen kunnen niet worden afgegeven en daardoor lopen projecten in de bouw, in het verkeer en in de natuur in het honderd. Door boeren te vragen om stikstofruimte te verkopen kan een project dan toch doorgaan. Dat heet extern salderen.

Een slechte zaak volgens Vreugdenhil. 'Wij willen dat een bedrijf zelf de stikstof compenseert, tenzij het echt niet anders kan.' Bovendien zijn de landbouwgronden volgens Vreugdenhil hard nodig. 'Anders hebben we over twintig jaar wel een elektrische auto, maar geen eten.'

Veel projecten liggen stil

Door de problemen met de stikstof en de uitspraak van de Raad van State liggen veel projecten stil.. Zo ook de nieuwbouw in Otterlo. In plaats van een fonkelnieuwe wijk ligt er nu nog steeds een braakliggend voetbalterrein. Het gras lijkt in de verste verte niet meer op een voetbalveld en om het hek zit een dik slot. De plannen om hier nieuwbouw te realiseren, liggen voorlopig in de ijskast.

Het einde van de PAS en de daaropvolgende problematiek raakt soms de kleinste projecten; zoals de verbreding van een fietspad in Nunspeet. Dat moet - voor de veiligheid - twintig centimeter breder worden. Maar dat mag niet. 'Ik kan het wel uitleggen, los van het feit of ik het er mee eens ben. Maar bij de verbreding is een machine nodig, die stoot stikstof uit en dus mag het niet', stelt Peter Drenth - gedeputeerde bij de provincie Gelderland. 'Je kan niks, strikt formeel is het zo dat er nog geen koe in de wei mag staan.'

Een commissie - onder leiding van Johan Remkes - moet binnenkort met een brief komen om een eerste oplossing te bieden voor het stikstofprobleem. Vreugdenhil is beducht, want alleen een oplossing voor de stikstof ziet zij niet zitten. 'Wij pleiten voor een aanpak voor de hele natuur. Al die single issue-aanpakken in het verleden hebben heel veel problemen veroorzaakt en voor een onhoudbaar systeem gezorgd.'

Ede geeft weer kleine bouwvergunningen af

De wethouder wil een verandering, ten bate van de natuur. 'Zodat we aan onze kinderen kunnen uitleggen wat we in 2019 hebben gedaan en niet weer een nieuwe juridische cover-your-ass-methodiek hebben bedacht.' Maar in Ede wachten ze niet op Den Haag, kleine vergunningen voor een woning of een uitbouw kunnen weer doorgaan. Maar, zegt Vreugdenhil, dan moet er wel klimaatneutraal gebouwd gaan worden.

Voor grote projecten lijkt de oplossing veel minder voor de hand te liggen. 'Het is een grote opgave. We willen huizen hebben, de natuur aanleggen en de files rondom Arnhem zijn we ook wel zat. Maar we moeten ook iets doen aan de stikstof. Want als je weet waar je moet kijken zie je het effect van de stikstof overal op de Veluwe. Het is ook voor de toekomst van Gelderland van belang dat we dit gaan regelen', vindt Drenth.